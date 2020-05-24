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Немецкие бордели могут больше не открыться из-за COVID-19

Немецкие бордели могут больше не открыться из-за COVID-19
23:59 Вс, 24 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Германии могут навсегда закрыть бордели.

Из-за вспышки пандемии коронавирусной болезни COVID-19 немецкие бордели простаивают закрытыми в ожидании послаблений и возможности открыться вновь. Однако, этого может и не произойти. Как пишет DW со ссылкой на слова немецких политических деятелей, "сексуальная активность не совместима с соблюдением социальной дистанции". Так, парламентарии в письме в адрес земельных премьеров призвали оставить публичные дома закрытыми на неопределенное время, пишет издание.

Инициаторами обращения выступили 16 законодателей обеих правящих в Германии партий — Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии (СДПГ). Среди подписантов: бывший министр здравоохранения, представитель профсоюзов и даже практикующий врач. В письме к 16 главам земельных правительств они предупреждают, что работницы и рабочие секс-индустрии могут стать “суперпереносчиками” вируса, если позволить им работать.

Каждая федеральная земля и город Германии устанавливают свои правила относительно того, где и как секс-работницы и работники могут вести деятельность. С марта все бордели в Германии закрыты из-за пандемии вируса и инструкции по соблюдению социальной дистанции. “Должно быть очевидным, что проститутки могут стать эпидемиологическими „суперпереносчиками“. Сексуальная активность, как правило, не совместима с мерами социальной дистанции”, — говорится в письме, которое цитирует издание.

В Германии официально зарегистрировано 33 тыс. работниц и работников сферы секс-услуг. По оценкам правительства, реальная цифра ближе к 400 тыс., то есть больше в 12 раз. В 2002 году был принят закон, призванный улучшить их условия работы. Однако многие задействованных в секс-индустрии и в дальнейшем работают и живут в плохих условиях. Есть среди них и жертвы торговли людьми и современного рабства.

В своем обращении немецкие законодатели выражают надежду, что закрытие борделей откроет для занятых в этой работе другие возможности. “Открытие борделей этим женщинам не поможет. Им нужны курсы или надежное место работы”, — пишут инициаторы письма и предлагают задуматься над тем, чтобы перенять “скандинавскую модель”. Согласно ей, платить за секс запрещено, а продавать его — нет. Проституткам, которые захотят сменить профессию, в некоторых странах Северной Европы предлагают помощь и образовательные программы, в том числе языковые курсы. В Германии немало занятых в этой индустрии происходят из стран Восточной Европы.

Впрочем, меры по соблюдению социальной дистанции все еще действующие в Германии, поэтому бордели остаются и в дальнейшем закрытыми.

Напомним, что в Германии тысячи приезжих работниц секс-индустрии оказались на улице из-за коронавируса.

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Германия, ФРГ, Карантин, Бордель, Коронавирус.
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