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В Швеции заработала первая сеть 5G

В Швеции заработала первая сеть 5G
11:41 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Первая сеть мобильной связи поколения 5G заработала в Швеции в воскресенье, 24 мая.

В воскресенье телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Клиенты в Стокгольме должны получить возможность пользоваться 5G уже в воскресенье. В Гетеборге и Мальме это должно стать возможным до 24 июня.

Затем сеть постепенно будет расширяться по всей стране.

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Сеть 5G обеспечивает скорость передачи данных более чем 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

Согласно сообщению издания Dagens Nyheter, компания Tele2 запускает сеть 5G, опередив конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свою первую общедоступную сеть 5G в понедельник.

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Швеция, Интернет, 5G.
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