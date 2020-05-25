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Смягчение ограничительных мер: в Польше частично отменили масочный режим

Смягчение ограничительных мер: в Польше частично отменили масочный режим
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи со смягчением карантинных мер в Польше 25-26 мая будет объявлено о частичной отмене масочного режима.

В Польше 25-26 мая будет объявлено о частичной отмене масочного режима, введенного в середине апреля в связи с коронавирусом.

Об этом в эфире Polsat News заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

"Думаю, что сегодня или завтра вместе с премьер-министром мы об этом сообщим. У нас есть три воеводства, где уровень инфицирования составляет единицу или более. Возможно, нужно подумать о том, чтобы оставить там эту обязанность (ношение масок - ред.)", - заявил Шумовский.

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Он добавил, что в остальных воеводствах уровень инфицирования значительно ниже, поэтому там можно отменить масочный режим.

Как известно, в Польше введен обязательный масочный режим с 16 апреля.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Польше наблюдается в Силезском воеводстве (юг страны, административный центр - Катовице) и Мазовецком воеводстве (Варшава.)

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В Польше коронавирусом заболели уже более 21,3 тыс. человек, 996 человек умерли.

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Польша, Маски, Карантин.
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