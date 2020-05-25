Карантин: в Исландии ослабили ограничения

Новости мира:Власти Исландии отменили часть карантинных мероприятий, разрешив общественные собрания, а также заработали бары, ночные клубы и фитнес-центры.

Правительство Исландии отменило часть карантинных мероприятий, разрешив общественные собрания в количестве до 200 человек, а также заработали бары, ночные клубы и фитнес-центры.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

"Сегодня в Исландии вступают в силу новые правила общественных собраний", - говорится в сообщении.

Максимальное количество людей, которым разрешено собираться в одном месте, возросло с 50 до 200.

С сегодняшнего дня бары и ночные клубы вновь открываются, но они должны закрываться каждый вечер до 23:00.

Также сегодня вновь открылись фитнес-центры. Им разрешили открыться, но только на половину емкости, ожидается, что с 15 июня фитнес-центрам, а также бассейнам разрешат работать на полную мощность.

Правило социального дистанцирования в 2 метра с сегодняшнего дня стало необязательным, но рекомендуемым.

Согласно данным Worldometer, с начала эпидемии COVID-19 в Исландии подтвердили 1804 случаев заболевания и 10 смертей инфицированных пациентов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 25 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,5 млн, из них 346,9 тыс. летальных случаев, выздоровели 2,3 млн человек.