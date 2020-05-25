Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни

Карантин: в Исландии ослабили ограничения

Карантин: в Исландии ослабили ограничения
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Власти Исландии отменили часть карантинных мероприятий, разрешив общественные собрания, а также заработали бары, ночные клубы и фитнес-центры.

Правительство Исландии отменило часть карантинных мероприятий, разрешив общественные собрания в количестве до 200 человек, а также заработали бары, ночные клубы и фитнес-центры.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

"Сегодня в Исландии вступают в силу новые правила общественных собраний", - говорится в сообщении.

Смягчение ограничений: Испания отменит обязательный карантин для туристов

Максимальное количество людей, которым разрешено собираться в одном месте, возросло с 50 до 200.

С сегодняшнего дня бары и ночные клубы вновь открываются, но они должны закрываться каждый вечер до 23:00.

Также сегодня вновь открылись фитнес-центры. Им разрешили открыться, но только на половину емкости, ожидается, что с 15 июня фитнес-центрам, а также бассейнам разрешат работать на полную мощность. 

Пандемия: в Молдове уже более 7 тыс случаев COVID-19

Правило социального дистанцирования в 2 метра с сегодняшнего дня стало необязательным, но рекомендуемым.

Согласно данным Worldometer, с начала эпидемии COVID-19 в Исландии подтвердили 1804 случаев заболевания и 10 смертей инфицированных пациентов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 25 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,5 млн, из них 346,9 тыс. летальных случаев, выздоровели 2,3 млн человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исландия, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: в Исландии ослабили ограничения
Карантин: в Исландии ослабили ограничения
Смягчение ограничений: Испания отменит обязательный карантин для туристов
Испания отменит обязательный карантин для туристов
Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года
Видеоигры в тренде: продажи игр установили рекорд в апреле этого года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь