Пандемия: в Молдове уже более 7 тыс случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Молдове общее количество зараженных перевалило за 7 000 человек.

В Молдове в понедельник зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, пять человек скончались, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

"Сегодня было обработано 478 тестов, из которых 383 первичных теста. В результате выяснилось, что 54 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 7 147", - сказала Стратулат.

Она отметила, что в понедельник скончались еще пять пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии возросло до 261 человека.

"В общей сложности, от коронавируса излечились 3 802 человека. Общее количество "активных случаев" в настоящее время составляет 3 084", - сообщила Стратулат.

Согласно данным оперштаба Приднестровья, в регионе зарегистрированы 878 инфицированных, вылечились 484 человека, 35 человек скончались.