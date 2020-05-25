Коронакризис: президент Европарламента призывает "бережливую четверку" не экономить на преодолении

Новости мира:Дэвид Сассолі выступил с критикой стран, правительства которых выразили альтернативу по экономическому восстановлению ЕС после коронакризиса.

Президент Европарламента Дэвид Сассолі выступил с критикой "экономных" стран - Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции, правительства которых выразили альтернативу немецко-французской инициативе по экономическому восстановлению ЕС после коронакризиса.

Она, в частности, предусматривает создание Европейского фонда восстановления в 500 млрд евро. Соответствующее заявление Дэвида Сассоли опубликовано на сайте Европейского парламента.

"Я аппелирую к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами". Скорее, есть страны, которые осознают серьезность вызовов, стоящих перед нами, и есть те, которые этого не делают. Именно поэтому я прошу всех быть на высоте в этот исторический момент. Всем выгодно иметь общий рынок ЕС, и страны, которые выдвинули возражения, находятся в числе тех, кому это наиболее выгодно. Надеюсь, что все это оценят. Сейчас время не для долгих раздумий, а для восстановления, иначе мы рискуем, в конце концов, получить Европу, которая будет двигаться с разными скоростями ", - отметил Президент Европарламента.

Как уже сообщалось, 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон после общения в режиме телеконференции объявили совместное предложение о создании Европейской программы восстановления в 500 млрд евро. Инициатива позволяет Еврокомиссии осуществлять заимствования на финансовых рынках от имени ЕС, с соблюдением существующих договоров и правил финансового контроля, при этом помощь странам ЕС будет предоставляться в виде грантов.

Возразили против такой инициативы "бережливые" страны - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Они поддерживают идею о создании Европейского фонда возрождения, однако настаивают, что помощь должна предоставляться странам, которые в ней нуждаются, и в виде кредитов. Такую позицию на своей странице в Twitter выразил Канцлер Австрии Себастьян Курц.