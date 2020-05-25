Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Коронакризис: президент Европарламента призывает "бережливую четверку" не экономить на преодолении

Коронакризис: президент Европарламента призывает "бережливую четверку" не экономить на преодолении
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Дэвид Сассолі выступил с критикой стран, правительства которых выразили альтернативу по экономическому восстановлению ЕС после коронакризиса.

Президент Европарламента Дэвид Сассолі выступил с критикой "экономных" стран - Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции, правительства которых выразили альтернативу немецко-французской инициативе по экономическому восстановлению ЕС после коронакризиса.

Она, в частности, предусматривает создание Европейского фонда восстановления в 500 млрд евро. Соответствующее заявление Дэвида Сассоли опубликовано на сайте Европейского парламента.

"Я аппелирую к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами". Скорее, есть страны, которые осознают серьезность вызовов, стоящих перед нами, и есть те, которые этого не делают. Именно поэтому я прошу всех быть на высоте в этот исторический момент. Всем выгодно иметь общий рынок ЕС, и страны, которые выдвинули возражения, находятся в числе тех, кому это наиболее выгодно. Надеюсь, что все это оценят. Сейчас время не для долгих раздумий, а для восстановления, иначе мы рискуем, в конце концов, получить Европу, которая будет двигаться с разными скоростями ", - отметил Президент Европарламента.

Карантин: в Исландии ослабили ограничения

Как уже сообщалось, 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон после общения в режиме телеконференции объявили совместное предложение о создании Европейской программы восстановления в 500 млрд евро. Инициатива позволяет Еврокомиссии осуществлять заимствования на финансовых рынках от имени ЕС, с соблюдением существующих договоров и правил финансового контроля, при этом помощь странам ЕС будет предоставляться в виде грантов.

Возразили против такой инициативы "бережливые" страны - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Они поддерживают идею о создании Европейского фонда возрождения, однако настаивают, что помощь должна предоставляться странам, которые в ней нуждаются, и в виде кредитов. Такую позицию на своей странице в Twitter выразил Канцлер Австрии Себастьян Курц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европа, Коронакризис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
03 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Геологи: Индо-Австралийская плита раскалывается надвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: в Исландии ослабили ограничения
Карантин: в Исландии ослабили ограничения
Смягчение ограничений: Испания отменит обязательный карантин для туристов
Испания отменит обязательный карантин для туристов
Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу
Похожа на блестки на бумаге: Hubble нашел интересную карликовую галактику
Похожа на блестки на бумаге: Hubble нашел интересную карликовую галактику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь