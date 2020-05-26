День независимости Грузии: США подтвердили поддержку территориальной целостности страны

Новости мира:США заверили Грузию в поддержке ее территориальной целостности и стремления в НАТО.

США поздравили Грузию с Днем независимости, который страна отмечает 26 мая, подтвердив поддержку суверенитета этой страны в ее международно признанных границах, а также ее желания стать частью Североатлантического альянса.

Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты остаются твердыми в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий выбор грузинского народа относительно евроатлантической интеграции", - заявил глава американской дипломатии.

При этом Помпео отметил существенный вклад Грузии в международную безопасность, в том числе во время выполнения миссии в Афганистане под эгидой НАТО. Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что в течение будущего года отношения между двумя странами укрепятся. Помпео подчеркнул, что Грузия "воплощает реформы, которые усиливают ее демократию и верховенство права".

Глава американского внешнеполитического ведомства также высказался в поддержку усилий Грузии по стабилизации экономики и ответу на вызовы пандемии COVID-19.

"Такие кризисные периоды напоминают нам об истинной глубине и ценности дружбы", - подчеркнул государственный секретарь США.