Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
Кличко рассказал, какие ослабления карантина в Киеве ожидаются с 1 июня
Кличко рассказал, какие ослабления карантина в Киеве ожидаются с 1 июня
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая
Какой завтра праздник: традиции и приметы на 26 мая

Программа НАТО: в МИД убеждены, чо Украина успешно продвинется в присоединении

Программа НАТО: в МИД убеждены, чо Украина успешно продвинется в присоединении
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:Егор Божок сообщил, что в этом году Украине удастся достичь положительных результатов в процессе присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что в этом году Украине удастся достичь положительных результатов в процессе присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО.

"Присоединение к Программе усиленных возможностей важно не только нам, но и нашим партнерам по НАТО с прикладной точки зрения, поскольку это позволит нашим военным значительно расширить свое сотрудничество в области сдерживания в регионах совместного интереса (таким, например, есть Черное море), а также ситуационной осведомленности, что является важным для надлежащего обеспечения национальной безопасности не только Украины, но и стран-членов НАТО", - сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Этот процесс сейчас активно продолжается. На своем уровне активно работают министры иностранных дел и обороны. Работают дипломаты и военные атташе в странах-членах НАТО. Я лично тоже нахожусь в активных консультациях с партнерами и убежден, что в этом году нам удастся достичь положительных результатов", - добавил он.

Кличко рассказал, какие ослабления карантина в Киеве ожидаются с 1 июня

Замминистра добавил, что в присоединении Украины к Программе усиленных возможностей НАТО есть общий интерес и Украины, и Альянса, и высказал убеждение в том, что этот общий интерес позволит преодолеть бюрократию.

Конечно, для этого нужно будет событие. Соответствующие решения принимаются на высоком политическом уровне, и площадка для принятия такого решения - это всегда событие, то есть это будет или заседание министров иностранных дел или министров обороны стран НАТО в формате Украина-НАТО", - рассказал он.

"Мы сейчас готовим соответствующие решения, завершаем соответствующие процедурные вопросы, и рассчитываем, что на одном из мероприятий на соответствующем уровне в этом году соответствующее решение будет принято, по крайней мере, президент Украины поставил нам такое поручение, и мы над этим активно работаем", - добавил Божок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, МИД, Финансы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки
За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки
Киево-Печерская лавра открылась после карантина
Киево-Печерская лавра открылась после карантина
В июне снизится цена на газ для промышленности
В июне снизится цена на газ для промышленности
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь