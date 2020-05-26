Ураган на северо-востоке Турции: обошлось без жертв

Новости мира:Ураган в Турции причинил значительные разрушения, обошлось без жертв

На северо-востоке Турции произошел ураган, который вызвал значительные разрушения, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Вследствие урагана сломаны электрические столбы и деревья, сорваны крыши зданий. Сельскохозяйственные угодья подтоплены после сильных осадков", - говорится в сообщении.

Как уточняется, ураган пронесся по провинции Ардахан. На местах работают специалисты спасательных и коммунальных служб, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения и восстановлению крыш.

Несмотря на значительный ущерб инфраструктуре, информации о жертвах не поступало.

Отсутствие жертв, указывает издание, может быть связано с тем, что по всей Турции на праздник окончания Рамадана (23-26 мая) был объявлен 4-дневный комендантский час с полным запретом выходить из дома.