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Ураган на северо-востоке Турции: обошлось без жертв

Ураган на северо-востоке Турции: обошлось без жертв
02:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Ураган в Турции причинил значительные разрушения, обошлось без жертв

На северо-востоке Турции произошел ураган, который вызвал значительные разрушения, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Вследствие урагана сломаны электрические столбы и деревья, сорваны крыши зданий. Сельскохозяйственные угодья подтоплены после сильных осадков", - говорится в сообщении.

Как уточняется, ураган пронесся по провинции Ардахан. На местах работают специалисты спасательных и коммунальных служб, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения и восстановлению крыш.

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Несмотря на значительный ущерб инфраструктуре, информации о жертвах не поступало.

Отсутствие жертв, указывает издание, может быть связано с тем, что по всей Турции на праздник окончания Рамадана (23-26 мая) был объявлен 4-дневный комендантский час с полным запретом выходить из дома.

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Турция, Ураган, Стихийное бедствие.
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