Коронавирус: президент Европарламента призвал четыре страны ЕС не экономить на преодолении кризиса

Новости мира:Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса.

Президент Европарламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Правительства этих стран выразили альтернативу немецко-французской инициативе с экономического восстановления Евросоюза.

"Я апеллирую к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран с бесплатными расходами. Скорее, есть страны, осознающие серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся, и те, которые этого не делают. Вот почему я прошу всех дожить до этого исторического момента. Все выигрывают от единого рынка ЕС, и страны, которые высказали возражения, являются одними из тех, которые выиграли больше всего. Я надеюсь, что все это ценят. Сейчас не время для жесткого мышления, а для реконструкции, в противном случае мы окажемся в Европе, движущейся с разными скоростями", - говорится в заявлении Сассоли, обнародованном на сайте Европарламента.

По состоянию на утро 25 мая, коронавирус диагностировали у 5 миллионов 502 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 302 тысячи инфицированных, а умерли 346 тысяч.

Наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в США – почти 100 тысяч. При этом вылечились в Штатах более 451 тысяч человек. За последние сутки там подтвердили почти 20 тысяч новых случаев.