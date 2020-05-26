Нарушение карантина: советник Джонсона отказался извиняться

Новости мира:Советник премьера Великобритании отказался извиняться за нарушение карантина.

Советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс 25 мая провел в Лондоне длительную пресс-конференцию, во время которой отказался признать свою вину в нарушении карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Издание отмечает, что общественность ожидала от Каммингса извинений из-за частных поездок к членам своей семьи в период, когда такой возможностью не могли воспользоваться многие тысячи британцев.

Советник Джонсона признал лишь то, что ему следовало гораздо раньше устроить пресс-конференцию, чтобы ответить на все обвинения, которые поступали в его адрес.

Отставки Каммингса, которого называют "архитектором Brexit", требовали не только оппозиция и пресса, но и ряд влиятельных консерваторов. Джонсон, однако, встал на сторону своего советника.

Ранее британские СМИ сообщили, что старший помощник премьер-министра Доминик Каммингс поехал из своего дома Лондоне к своим родителям в графстве Дарем еще в марте, несмотря на действующий карантин и запрет на передвижение из-за пандемии коронавируса. С ним были его маленький сын и жена, у которой были симптомы COVID-19.