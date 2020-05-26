Джонсон заявил, что у него испортилось зрение из-за коронавируса

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из-за перенесенной им коронавирусной инфекции COVID-19, у него ухудшилось зрение. Об этом Джонсон сообщил во время брифинга в понедельник.

“Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы. Я думаю, что это очень похоже на то, что (ухудшение) зрения может быть проблемой, связанной с коронавирусом”, — сказал Джонсон. В апреле он провел неделю в больнице с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Джонсон сделал это заявление, отвечая на вопрос, считает ли он логическими объяснения, данные в понедельник на пресс-конференции его ближайшим советником Домиником Каммингсом, который также переболел COVID-19. Ранее СМИ обвинили его в том, что он нарушил карантин и поехал более чем в 400 км от Лондона, чтобы самоизолироваться вместе с женой и пятилетним ребенком на ферме своего отца в окрестностях Дарема. Более того, во время пребывания в Дареме Каммингс съездил с женой и сыном в район замка Барнард, к которому путь от фермы на автомобиле занимает около получаса. Во время пресс-конференции советник премьера Джонсона Каммингс отказался извиняться за нарушение карантина.

Каммингс рассказал, что таким образом он решил проверить, восстановилось ли у него зрение после болезни и может ли он быть за рулем во время долгой поездки в Лондон. По словам помощника Джонсона, доехав до окрестностей замка, он понял, что все еще плохо видит, и вернулся на ферму. От такого способа проверки зрения предостерег председатель Федерации полиции Англии и Уэльса Джон Аптер. “Если вы чувствуете себя плохо, а ваше зрение может быть повреждено, то ни управляйте автомобилем, чтобы проверить, можете ли вы водить. Это неразумный поступок”, — написал он в своем Twitter.