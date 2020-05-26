Великобритания в июне откроет магазины и рынки

Великобритания с 1 июня возобновит работу автосалонов и рынков после карантина, а не ранее 15 июня откроются небольшие магазины и торговые центры.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, уже с 1 июня могут возобновить свою работу уличные рынки и автосалоны при условии соблюдения необходимых мер безопасности.
Магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, аукционные дома, фотостудии и крытые рынки, как ожидается, смогут открыться с 15 июня.
Отмечается, что возобновление работы мелких предпринимателей возможно лишь после оценки рисков и уверенности в том, что они могут с ними справиться, а также после соответствующих консультаций с представителями профсоюзов и работниками.
Также отмечается, что правительство Великобритании, с одной стороны, стремится быстрее перезапустить экономические процессы в стране, а с другой - опасается, что это приведет ко второму пику вспышки нового коронавируса, если введенные ранее карантинные меры будут ослаблены слишком быстро. ”Мы делаем осторожные, но продуманные шаги на пути восстановления нашей страны”, - подчеркнул Джонсон.