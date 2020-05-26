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Великобритания в июне откроет магазины и рынки

Великобритания в июне откроет магазины и рынки
10:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Великобритании в июне вновь откроются магазины, универмаги и торговые центры, которые были закрыты на карантин в связи с коронавирусом.

Великобритания с 1 июня возобновит работу автосалонов и рынков после карантина, а не ранее 15 июня откроются небольшие магазины и торговые центры.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, уже с 1 июня могут возобновить свою работу уличные рынки и автосалоны при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

Магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, аукционные дома, фотостудии и крытые рынки, как ожидается, смогут открыться с 15 июня.

Отмечается, что возобновление работы мелких предпринимателей возможно лишь после оценки рисков и уверенности в том, что они могут с ними справиться, а также после соответствующих консультаций с представителями профсоюзов и работниками.

Джонсон заявил, что у него испортилось зрение из-за коронавируса

Также отмечается, что правительство Великобритании, с одной стороны, стремится быстрее перезапустить экономические процессы в стране, а с другой - опасается, что это приведет ко второму пику вспышки нового коронавируса, если введенные ранее карантинные меры будут ослаблены слишком быстро. ”Мы делаем осторожные, но продуманные шаги на пути восстановления нашей страны”, - подчеркнул Джонсон.

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Великобритания, Борис Джонсон, Карантин, Коронавирус.
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