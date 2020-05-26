Германия планирует отменить ограничения на поездки в 31 страну после 15 июня

Новости мира:Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса.

Правительство Германии собирается отменить предупреждение о туристических путешествиях для своих граждан в 31 европейскую страну с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом, сообщает во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства.

Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Ограничения на туристические поездки министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ввел 17 марта. Некоторое время назад глава МВД Хорст Зеехофер анонсировал планы постепенного снятия пограничного контроля между ФРГ, Австрией и Швейцарией.

По данным Института Роберта Коха на 26 мая, в Германии насчитывается 179 тыс. 002 человека с коронавирусом COVID-19.