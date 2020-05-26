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"Чистый" транспорт: Макрон намерен выпустить во Франции не менее 1 млн автомобилей

"Чистый" транспорт: Макрон намерен выпустить во Франции не менее 1 млн автомобилей
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Эмманюэль Макрон, объявит о плане по оказанию помощи пострадавшей от последствий пандемии COVID-19 автомобильной отрасли и дальнейшем развитии этого сектора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, как ожидается, объявит о плане по оказанию помощи пострадавшей от последствий пандемии COVID-19 автомобильной отрасли и дальнейшем развитии этого сектора, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По их данным, французский лидер заявит о целях сделать Францию ведущей страной по производству автомобилей и произвести за пять лет как минимум один миллион экологически чистых транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии - например, на электричестве.

Во вторник Макрон в Елисейском дворце встречается с президентом Renault Жан-Домиником Сенаром, а затем с рядом министров. Позже во вторник глава государства отправится на завод компании Valeo, которая занимается производством автомобильных комплектующих.

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Ранее Макрон написал в Twitter, что программа правительственной помощи национальной автомобильной промышленности, в том числе Peugeot-Citroen и Renault, а также поставщикам запчастей, будет "значительно" увеличена.

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Франция, Автомобиль, Транспорт.
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