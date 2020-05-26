Коронакризис: ВВП Австрии может упасть на 9%

Новости мира:В связи с кризисом ВВП Австрии в 2020 году упадет, по разным оценкам, на 3,5-9%.

ВВП Австрии в 2020 году упадет, по разным оценкам, на 3,5-9% по связанным с пандемией коронавируса причинам.

Об этом заявил министр финансов Австрии Гернот Блюмель во вторник.

"Прогнозы относительно роста в Австрии очень различаются. Они колеблются от -3,5 до -9%", - заявил Блюмель во время заседания нижней палаты парламента, посвященного дискуссии относительно бюджета.

Он указал на то, что, как утверждают экономисты, о более точных цифрах относительно падения ВВП Австрии в нынешнем году можно будет говорить только осенью.

Блюмель также напомнил, что обсуждения бюджета начались в январе 2020 года и базировались на прогнозе роста ВВП на 1,2%. Таким образом, в настоящее время есть потребность в пересмотре предыдущего проекта бюджета. Он предусматривал в 2020 году поступления размером 81,8 млрд евро и расходы - 82,4 млрд евро.

Из-за коронакризиса уже очевидно, что такой сценарий нереален. Учитывая это, Минфин Австрии предложил увеличить расходную часть на 28 мрлд евро - до 110,27 млрд евро.