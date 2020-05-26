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Эпидемия коронавируса: в Нидерландах подтвердили более 45 тыс случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: в Нидерландах подтвердили более 45 тыс случаев COVID-19
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах COVID-19 подтвердили у 45 578 человек.

В Нидерландах коронавирус (COVID-19) подтвержден у 45 578 человек.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"На сегодня (в Нидерландах – ред.) подтверждено 45 578 пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

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Прирост за прошедшие 24 часа составляет 133 человек.

Отмечается, что в стране от заболевания коронавирусом умерли еще 26 человек. Всего - уже 5 856 человек умерли от COVID-19.

Количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 по состоянию на середину дня 26 мая составляет 5 611 601, включая 348 334 летальных, 2 388 235 человек выздоровели.

Как сообщалось, в Нидерландах с 11 мая смягчили карантинные ограничения.

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Планируется, что с 1 июня возобновит работу общественный транспорт, театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но с соблюдением карантинных требований.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе сможет находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и другие заведения.

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Нидерланды, Карантин, Коронавирус.
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