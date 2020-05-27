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Возрождение экономики: Австрия направит в регионы один миллиард евро

Возрождение экономики: Австрия направит в регионы один миллиард евро
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Австрии выделяет громадам €1 миллиард помощи.

Федеральное правительство Австрии приняло решение выделить громадам страны финансовую помощь в размере 1 млрд евро.

Об этом на пресс-конференции в Вене заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц

"Когда мы говорим о возрождении экономики, то хотим это сделать прежде всего за счет инвестиций в регионы. Я рад, что за последние несколько недель нам удалось собрать беспрецедентный пакет: 1 миллиард евро пойдет от федерального правительства в громады на поддержку таких проектов, как строительство или ремонт детских садов, школ, домов престарелых, спортивных сооружений и расширение широкополосного интернета", - отметил канцлер.

Ожидается, что правительство Австрии возьмет на себя 50% инвестиционных проектов, которые начинаются 1 июня или уже начались с 1 июня 2019 года, если их дальнейшее финансирование невозможно в связи с коронакризисом.

Пандемия: от COVID-19 в мире умерло более 350 тысяч человек

При этом минимум 20% средств должны быть использованы на экологические мероприятия.

Как сообщалось ранее, в марте правительство Австрии заявило о выделении пакета помощи размером в 38 млрд евро для преодоления последствий кризиса, связанного с эпидемией коронавируса в стране. Деньги направлены на сохранение рабочих мест и обеспечение ликвидности предприятий, экстренную помощь тем отраслям, которые особенно пострадали, отсрочку по уплате налогов и т.п.

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Австрия, Коронавирус, Себастиан Курц, Covid-19.
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