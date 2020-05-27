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Польша отменяет ношение масок на улице и открывает учреждения культуры

Польша отменяет ношение масок на улице и открывает учреждения культуры
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Польши с 30 мая отменяет ряд ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

С 30 мая в Польше отменяют обязанность ношения масок на улицах, а с 6 июня разрешат массовые собрания до 150 человек и откроют культурные (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные заведения (бассейны, фитнес-клубы).

Об этом 27 мая во время совместной пресс-конференции в Варшаве с министром здравоохранения Лукашем Шумовским и вице-премьер-министром, министром культуры и национального наследия Петром Глинским заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

"Будет действовать один основной принцип: в общедоступном пространстве, где возможно будет соблюдение 2-метровой дистанции, ношение масок не будет обязательным", - заявил Моравецкий.

Он также сообщил, что с субботы будут отменены лимиты на количество покупателей в магазинах.

По его словам, с воскресенья, 31 мая, в Польше снимается также лимит на количество верующих во время богослужений в костелах и церквях.

В то же время, с 6 июня открываются культурные (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные заведения (бассейны, фитнес-клубы). Исключения составят дискотеки и диско-бары, которые и дальше работать не будут.

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Польский премьер подчеркнул, что с 6 июня в Польше разрешат массовые собрания, в частности свадьбы, на которых смогут находиться до 150-ти человек.

Вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Петр Глинский уточнил, что театры и кинотеатры будут функционировать в ограниченном режиме - залы могут быть заполнены только наполовину.

В свою очередь глава Минздрава Польши Шумовский отметил, что в связи с очередным этапом смягчений не нужно забывать, что ограничения не снимаются, в частности люди на улицах должны соблюдать дистанцию между собой до 2 метров.

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Польша, ВОЗ, Коронавирус, Масочный режим, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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