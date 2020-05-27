Эпидемия: в Бельгии за сутки выздоровели в 4 раза больше пациентов, чем госпитализировали

Новости мира:Власти в Бельгии за сутки госпитализировали в четыре раза меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали после выздоровления.

В Бельгии за сутки госпитализировали в четыре раза меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали после выздоровления, при этом общее количество инфицированных с начала пандемии продолжало расти и достигло показателя в 57 592 человека.

Об этом в среду сообщает бельгийское издание "The Brussels Times".

"В течение минувших 24 часов положительные тесты на коронавирус обнаружены еще у 137 человек, что довело общее количество случаев с начала пандемии до 57 592. За это время с этим диагнозом были госпитализированы 36 пациентов, в то время как 145 были выписаны из больниц после выздоровления. Общее количество пациентов с COVID-19 в больницах Бельгии составляет 1128 человек, из них 220 находятся в отделениях интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

По информации Федерального министерства здоровья, на которое ссылается издание, общее количество пациентов, которые были выписаны из больниц после выздоровления от коронавируса в период с 15 марта текущего года, на сегодняшний день составляет 15 465 человек.

В то же время в течение суток от последствий вируса в Бельгии умерли еще 36 человек, что довело общее количество погибших от этой болезни до 9 364 человек.