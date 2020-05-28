Меркель: Санкции с РФ не снимут до полного выполнения Минских договоренностей

Новости мира:Меркель связала снятие санкций с России с выполнением минских соглашений.

Санкции ЕС против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает УНН со ссылкой на трансляцию форума в Facebook.

"Мы будем называть своими именами нарушение фундаментальных правил международного права", - заявила канцлер.

Ранее представитель России Борис Грызлов в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выразил разочарование итогами видеоконференции, которая состоялась 27 мая.

По словам Грызлова, Президент Украины Владимир Зеленский в его недавней пресс-конференции "дал недвусмысленную оценку минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России".

Украинская сторона пока официально не прокомментировала итоги видеоконференции ТКГ.