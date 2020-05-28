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Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН

Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
01:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Россия шантажирует ООН прекращением огня в обмен на отмену санкций.

Российская делегация в ООН в среду фактически шантажировала международное сообщество, заявив, что глобальное прекращение огня (в том числе со стороны российских сил на Донбассе) зависит от отмены международных санкций.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Постоянного представительства при ООН Олег Николенко по результатам открытых дебатов СБ ООН по защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах.

"Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня", - отметил украинский дипломат.

Николенко напомнил: российская сторона и ранее заявляла, что санкции, мол, мешают гуманитарной помощи в борьбе против COVID-19.

"Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам – шантажа", - отметил представитель украинской дипломатической миссии.

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По его словам, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где россияне являются стороной конфликта. "Но мы хорошо знаем - даже если теоретически санкции будут отменены, прекращения огня не будет", - указал Николенко.

"Россияне всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - подчеркнул спикер Постоянного представительства Украины при ООН.

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Как сообщалось ранее, Украина предупредила в среду Совет Безопасности ООН, что из-за агрессии России гуманитарный кризис на Донбассе может охватить более 3,4 млн человек.

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Россия, ООН, Донбасс, Олег Николенко.
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