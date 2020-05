Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны

Постоянное представительство Украины при ООН в очередной раз призвало РФ прекратить насилие на Донбассе и отказаться от логики войны, а также выполнять договоренности, достигнутые в том числе на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Twitter украинской дипломатической миссии при ООН.

"Сегодня российские войска провели атаку на Донбассе, убив украинского воина. Режим прекращения огня нарушается ежедневно", - подчеркнули в Постоянном представительстве Украины при ООН.

В связи с этим украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения Россией международных договоренностей относительно мирного урегулирования ситуации.

"Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с общими согласованными выводами Парижского саммита в "нормандском формате" (от 9 декабря 2019 года – ред.), а также Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe

