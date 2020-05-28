Германия готовится председательствовать в Совете ЕС: озвучены приоритеты

Новости мира:В Германии рассказали о приоритетах во время председательства в ЕС.

С 1 июля Германия берет на себя председательство в Совете ЕС, которое продлится до конца текущего года. Во время немецкого председательства в Совете ЕС основное внимание будет сфокусировано на борьбе с последствиями вызванного коронавирусом кризиса, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, ссылаясь на содержание разговора немецких чиновников с представителями Европарламента, передает УНН со ссылкой на dpa и DW.

Ранее 27 мая состоялась видеоконференция по вопросам будущего председательства с высокопоставленными представителями Европарламента, в которой с немецкой стороны приняли участие канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас и глава ведомства федерального канцелярии Хельге Браун.

В течение будущего полугодового председательства Германии в этом важном органе ЕС она будет возглавлять совета министров и определять политические приоритеты. В связи с пандемией программа действий будет отличаться от запланированной ранее. Другими ключевыми вопросами, кроме вызванного коронавируса кризиса, станут отношения с Великобританией после Brexit, защита климата и система предоставления убежища в ЕС.

По словам Зайберта, во время видеоконференции обсуждались такие вопросы как восстановление европейской экономики, многолетний бюджет ЕС, защита климата, диджитализация и "роль Европы в мире".

Текст программы председательства Германии в Совете ЕС должны принять незадолго до 1 июля, объяснил Зайберт. При этом учтены также приоритеты Еврокомиссии на ближайшие месяцы, добавил он.