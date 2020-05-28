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Пандемия: в Испании начался десятидневный траур

Пандемия: в Испании начался десятидневный траур
05:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Испании начался 10-дневный траур по умершим от коронавируса.

В Испании начался 10-дневный траур по умершим от коронавирусной инфекции COVID-19. Ровно в полдень 27 мая минутой молчания в стране почтили память более 27 тысяч умерших, у которых было подтверждено заражение новым коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.

Остановились автомобили и автобусы, в скорби замерли люди: этот символический акт во всей Испании длился дольше, чем планировалось - до четырех минут.

В конце прошлой недели об объявлении 10-дневного государственного траура по жертвам коронавируса заявило правительство Испании. Этот траур будет самым продолжительным в стране с момента свержения диктатуры Франко в 1975 году. На всех зданиях в Испании приспущены национальные флаги.

В траурной церемонии приняла участие и королевская семья. "Вся Испания оплакивает многие тысячи соотечественников, которых мы потеряли во время этой пандемии", - говорится в заметке монаршего дома в социальной сети Twitter.

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Также к траурным мероприятиям присоединилось и правительство страны во главе с премьер-министром Педро Санчесом. В парламенте объявлена минута молчания прервала ожесточенные дебаты. Все законодатели встали со своих мест. Некоторые были заметно тронуты.

Испания относится к странам мира, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. В настоящее время в стране подтверждено более 235 000 случаев коронавируса. Умерли более 27,1 тысячи человек, у которых подтвердили инфицирование.

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Испания, Коронавирус, Covid-19.
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