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Евросоюз упрощает визовый режим с Беларусью

Евросоюз упрощает визовый режим с Беларусью
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Совет ЕС принял два решения о заключении соглашения об упрощении оформления виз и соглашения о реадмиссии с Беларусью.

Совет ЕС одобрил заключение соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии, говорится в сообщении Совета.

"Сегодня Совет принял решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", - отмечается в сообщении.

"Беларусь будет уведомлена о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Ожидается, что это будет 1 июля 2020 года", - добавили в Совете ЕС.

Там напомнили, что соглашение об упрощении визового режима облегчит для граждан Беларуси процедуру получения визы, стоимость визы также будет снижена до 35 евро. Соглашение распространяется на краткосрочные поездки (не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода).

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Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие обязательства и процедуры для стран-членов ЕС и Беларуси в отношении реадмиссии граждан, незаконно проживающих на территории другой стороны без разрешения.

Беларусь и Евросоюз подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в январе 2020 года после пятилетней подготовки.

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Беларусь, Совет ЕС, Безвиз, Евросою.
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