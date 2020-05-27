Пандемия: в Беларуси впервые за три недели зафиксировали менее 900 случаев COVID-19

В связи с распространением заболевания, в Беларуси зарегистрировано 38 956 случаев болезни коронавируса (COVID-19).

В Беларуси зарегистрировано 38 956 случаев болезни коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

"В Беларуси, по данным на 27 мая, — 38 956 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки оставил 897 новых случаев. Впервые за последние три недели этот показатель опустился ниже 900.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 214 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 15 923 пациента.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 485 534 теста.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 мая в мире зафиксировано 5 684 803 случаев коронавируса, в частности 2 430 603 человека выздоровели и 352 225 погибли.