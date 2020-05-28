Пандемия коронавируса: в Нидерландах выявили уже более 45 тыс случаев заражения

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах за сутки выявлено 182 новых больных COVID-19.

В Нидерландах за сутки выявлено 182 новых больных COVID-19, и общая численность случаев коронавируса в стране достигла 45 950-ти.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"Сегодня (в Нидерландах - ред.) зарегистрировано 182 человека, у которых оказались положительными результаты теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в стране у 45 950 человек диагностирована коронавирусная болезнь.

За сутки умерло 32 человека с COVID-19, а общее количество летальных случаев составляет 5 903.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 813 300, из них 357 896 летальных, выздоровели 2 515 006 человек.