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В Польше заявили об очередной массированной информатаке Кремля

В Польше заявили об очередной массированной информатаке Кремля
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Власти в Польше заявляют об очередной массированной информационной атаке Кремля.

В Польше заявляют об очередной массированной информационной атаке Кремля, направленной на ухудшение отношений между Варшавой и Вашингтоном.

Речь идет о хакерских атаках на интернет-странице и размещении на польских и иностранных ресурсах неправдивой и манипулятивной информации относительно учений НАТО Defender Europe 2020, сообщается на сайте правительства Польши.

"Польша снова стала целью информационных атак, которые совпадают с действиями Кремля против Запада, особенно против стран НАТО. Организаторы таких действий использовали известные методы: хакерскую атаку, подмену контента на веб-страницах, а также поддельное интервью с американским генералом", - подчеркнул представитель министра-координатора в правительстве Польши по вопросам спецслужб Станислав Жарин.

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Он добавил, что дезинформационная атака совпадает с началом очередной фазы учений Defender Europe-2020 и касается военного сотрудничества между Польшей и США.

Как отмечается, в результате хакерских атак на нескольких польских сайтах были размещены материалы об учениях Defender Europe 2020, которые продолжаются в Восточной Европе, в частности в РП. На интернет-страницах Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl и странице Ожиш размещена статья, в которой высмеивается Польша и ее армия. При этом авторство статьи, в которой содержались также якобы высказывания американского генерала Кристофера Гаволи, приписывалось польскому информагентству IAR.

Эти материалы были заблокированы администраторами информресурсов, но после этого некоторые из них снова стали объектами кибератак. В частности, на них снова были размещены фейковые заметки о том, что эти материалы появились не в результате хакерской атаки РФ, а были авторскими.

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Представитель министра-координатора в правительстве Польши по вопросам спецслужб отметил, что размещенные в статьях тезисы совпадают с длительными действиями РФ против Польши. По словам Жарина, это имело целью нанести удар по единству НАТО и возможности совместных действий войск США и Польши, дестабилизировать отношения между Варшавой и Вашингтоном, высмеять польскую армию и ее военную подготовку, а также поставить под сомнение официальные документы относительно угроз для Польши.

Подобные фейковые материалы были размещены также на англоязычном ресурсе Theduran.com, которое часто используется для российской пропаганды и дезинформации. После этого статья появилась еще в нескольких англоязычных ресурсах. На этом портале впоследствии появилось поддельное интервью с американским бригадным генералом Кристофером Гаволи, которое перепечатали ряд СМИ, где говорилось, что Польша и страны Балтии якобы плохо подготовлены к учениям Defender Europe 2020.

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Польша, Кремль, Инфоратака.
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