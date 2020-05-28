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Смягчение ограничений: Франция открывает внутренние границы для европейцев с 15 июня

Смягчение ограничений: Франция открывает внутренние границы для европейцев с 15 июня
21:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Франции приняли решение об открытии внутренних европейских границ с 15 июня.

Французское правительство приняло решение об открытии внутренних европейских границ с 15 июня.

Об этом сообщает CNN.

"Французское правительство поддерживает восстановление внутренних европейских границ с 15 июня", - заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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Он отметил, что для европейских путешественников, прибывающих во Францию, не будут применять карантинные меры, но правительство Франции предпримет меры для стран, которые решили закрыть свои границы или ввести карантин для французских путешественников.

"Решение принимается коллективно со всеми европейскими странами до 15 июня", - добавил Эдуард Филипп.

Указано, что сейчас поездки внутри Франции ограничены, и людям, которые едут из города на расстояние свыше 100 км, нужно предъявить справку, подтверждающую, что они имеют законные основания для путешествия. Это правило будет отменено 2 июня.

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Все по теме:

Франция, Граница, Карантин.
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