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В британском посольстве вновь заявили, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу

В британском посольстве вновь заявили, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу
19:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По данным британских дипломатов, уехать могут только те украинцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание за границей.

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии вновь заявляет, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу.

Как говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook, в среду, 3 июня, появилась возможность осуществить полет на специальном рейсе авиакомпании SkyUp из Киева в Лондон (отправление самолета - 13:30).

"Пожалуйста, примите во внимание, что украинская власть проинформировала нас, что только украинцы с разрешением на постоянное проживание в других странах смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении.

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Если граждане Украины имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании и желают воспользоваться указанным рейсом, они должны написать до 14:00 31 мая письмо на электронный адрес [email protected]

В частности в этом письме следует указать полное имя, дату рождения, номер паспорта и срок его действия, номер разрешения на проживание и дату окончания срока его действия, сканированную копию этого разрешения, а также детали относительно маршрута в Британию.

Также следует учесть, что информирование британским посольством Министерства иностранных дел Украины о намерении выехать из Украины не подтверждает действительность вида на жительство или возможность въехать в Великобританию.

"Окончательное решение о разрешении на въезд в Соединенное Королевство всегда принимается пограничными силами Великобритании в месте прибытия", - говорится в сообщении.

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Отдельно сказано, что пассажиры, прибывающие в Великобританию до 8 июня, должны 14 дней находиться в самоизоляции.

8 мая Посольство Великобритании в Украине сообщило, что самолет "Международных авиалиний Украины" 11 мая должен осуществить специальный рейс из Киева в Лондон. В то же время отмечалось, что украинская власть сообщила, что только украинцы с постоянным местом жительства в других странах смогут покинуть Украину.

После этого украинские чиновники выступили с отрицанием того, что запрещали выезд украинцев за границу.

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Украина, Великобритания, Граница.
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