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В Британии умер самый старый мужчина в мире, ему было 112 лет

В Британии умер самый старый мужчина в мире, ему было 112 лет
07:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В феврале Уэйтон стал самым долгоживущим мужчиной после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому тоже было 112 лет.

В Великобритании в возрасте 112 лет умер самый пожилой мужчина мира Роберт Уэйтон. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным журналистов, причиной смерти британца стал рак легких.

Роберт Уэйтон был признан самым пожилым мужчиной в мире Книгой рекордов Гиннесса в прошлом месяце.

Представители Книги рекордов Гиннесса не смогли лично вручить мужчине сертификат из-за карантина, который введен в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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Будучи инженером по образованию, во время Второй мировой войны Уэйтон работал на военном заводе и производил самолеты для армии.

На пенсии Уэйтон занялся производством игрушечных мельниц, деньги с продаж которых он отдавал на благотворительность.

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Великобритания, Долгожитель, Роберт Уэйтон.
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