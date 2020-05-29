Финляндия дала добро онлайн-туризму

Новости мира:Власти Финляндии приняли решение развивать виртуальный туризм на фоне пандемии.

В Финляндии развивают виртуальный туризм, чтобы избежать убытков в связи с ограничениями на путешествия из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Yle, первые виртуальные туристы из Японии уже готовы "посетить" регион Савонлинна на востоке Финляндии в начале июня. Затем эта группа из около 20 человек "отправится" к озеру Сайма.

Туристы "попутешествуют" по этим местам, не выходя из своего дома, – с помощью прямых интернет-трансляций, 360-гардусных видео и фотографий. В частности, они осуществят виртуальный авиаперелет из Японии в Финляндию, а потом продолжат тур на поезде.

"Путешествие продлится два часа, но оно будет охватывать два дня и одну ночь, проведенные неподалеку Саймы", – отметила владелица компании-организатора тура Мари Пеннанен.