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СМИ: Германия готовит санкции против России

СМИ: Германия готовит санкции против России
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Германия готовит санкции против России за хакерскую атаку против Бундестага

Федеральное правительство Германии усиливает давление на Москву из-за причастности хакеров из России к хакерской атаке против Бундестага пять лет назад. Министерство иностранных дел ФРГ пригласило российского посла Сергея Нечаева на разговор.

Секретарь Мигель Бергер осудил хакерскую атаку "максимально строго". Ведь у Берлина есть "надежные доказательства", которые доказывают, что главный подозреваемый в деле "был членом ГРУ на момент атаки", - пишет Der Spiegel.

Исполнителем кибератаки немецкие правоохранители считают гражданина России Дмитрия Бадина. Генеральная прокуратура ФРГ добилась выдачи ордера на его арест. Основанием стало подозрение, что "обвиняемый в сотрудничестве с другими лицами, имена которых пока не известны, осуществлял в интересах спецслужбы другого государства агентурную деятельность против ФРГ". Российскому послу сообщили, что немецкое правительство выступит в Брюсселе за применение против россиян, ответственных за атаку против Бундестага включая Банинв, санкций Евросоюза, предусмотренных за кибератаки.

Правительство Германии также рассматривает это дело в связке с громким убийством в центре Берлина и "оставляет за собой право применить и другие меры". Der Spiegel пишет, что это будет первый случай, когда страна ЕС применит механизм санкций за кибератаки, который был принят лишь в прошлом году. Он включает в себя замораживание активов и введение ограничений на въезд для лиц или организаций. Так изданию пояснили в МИД Германии.

Спецпредставитель МИД: Международные партнеры не собираются снимать санкции с РФ

"В ведомстве считают этот шаг политическим сигналом в адрес Москвы, который должен дать понять, что она не может делать все, что заблагорассудится. Для введения санкций требуется единогласное решение Совета ЕС. Пока сопротивления этому решению нет", - пишет Der Spiegel.

Издание также добавляет, что во время разговора в МИД Германии российский посол вел себя неблагорасудно. Он повторил утверждения Кремля об отсутствии доказательств хакерской атаки и участия в ней России. Хотя ему как раз такие доказательства привели. Однако, российский дипломат не обратил на них внимание, так же как и на немецкий ордер на арест.

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Германия, ЕС, Россия, Санкции, Кибератака.
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