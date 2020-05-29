Спецпредставитель МИД: Международные партнеры не собираются снимать санкции с РФ

Новости Украины:Макеев говорит, что оснований для отмены санкций против РФ нет, и никто из ключевых партнеров не говорит об их ослаблении.

РФ не предприняла никаких действий, которых требовали от нее международные партнеры Украины после оккупации Крыма и Донбасса, а также вооруженной агрессии против Украины, поэтому оснований для отмены санкций против РФ нет, заявил специальный представитель министра иностранных дел Украины по вопросам санкционнной политики Алексей Макеев.

"ЕС, наши североамериканские партнеры абсолютно осознают, что после введения санкций против России за вооруженную агрессию против Украины, после оккупации Крыма и Донбасса Россия не сделала ничего из того, что ожидали наши партнеры, и потому оснований для отмены санкций нет. Об этом, кстати, несколько дней назад абсолютно четко заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, и такие настроения в наших ключевых государствах-межуднародных партнерах", - сказал Макеев в эфире телеканала "Украина 24".

Он заверил, что ослабление санкций возможно только тогда, когда РФ прекратит ту деятельность, которая стала причиной введения против нее санкций, и именно откровенный диалог с партнерами и даже с теми, которые сомневаются относительно санкций против РФ, будет его задачей и задачей всех украинских дипломатов в странах мира.

Также спецпредставитель отметил, что будет работать над достижением совместимости санкционных решений Украины и ее международных партнеров, в частности ЕС.

"Ввиду того, что соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрена постепенная конвергенция, то есть сближение внешней политики Украины и внешней политики ЕС, мы будем стремиться найти такие механизмы, которые позволяли бы Украине перебрать те решения, которые принимаются в ЕС, и имплементировать их в украинское законодательство. Закон Украины о санкциях прямо предусматривает, что решения Совета ЕС являются основанием для введения санкций, потому, да, мы будем дальше работать с нашими партнерами, чтобы достичь этой конвергенции, совместимости внешней политики и санкционных решений", - подчеркнул он.

Кроме того, Макеев добавил, что важным элементом взаимодействия с партнерами будет также введение санкций против лиц, которые связаны с системными нарушениями прав человека, особенно на оккупированных территориях: в оккупированном Крыму и на оккупированном Россией Донбассе.