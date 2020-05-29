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Роснефти не хватает нефти для экспорта из-за пакта ОПЕК+

Роснефти не хватает нефти для экспорта из-за пакта ОПЕК+
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rosneft.ru

Роснефти в июне пришлось резко сократить поставки в адрес крупнейших покупателей ее морских грузов.

Российская Роснефть в июне столкнулась с дефицитом нефти для поставок зарубежным покупателям по долгосрочным контрактам из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Об этом сообщили Рейтер четыре источника в отрасли. Роснефть проинформировала Минэнерго РФ, что не готова к продлению сокращения производства на запланированном в мае-июне уровне, поскольку уже испытывает недостаток нефти для выполнения необходимых поставок на внутренний рынок и экспорт, сообщили Рейтер два источника.

“Они (Роснефть) пытаются наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы. У них же обязательства по топливу. В мае на НПЗ были ремонты, карантин, а в июне загрузка нужна. На всех не хватает”, - сказал один из трейдеров на рынке нефти РФ.

Источники сообщили, что Роснефти в июне пришлось резко сократить поставки нефти в адрес крупнейших покупателей её морских грузов - торговых компаний Glencore и Trafigura - из-за недостатка ресурсов.

Роснефть реализует почти весь объем нефти по долгосрочным контрактам, что не позволяет компании легко сократить экспорт. Тем не менее условия соглашений дают ей возможность переходить к минимуму объемов в случае недостатка сырья, что она и делает, отмечают трейдеры.

В результате Glencore получит лишь два груза нефти Urals объемом по 100.000 тонн каждый с перевалкой в июне (восемь в апреле до сокращения добычи), а Trafigura - один (10 в апреле).

“Для Роснефти это мучение: им нужно и заводы снабжать, и выполнять обязательства по контрактам. А нефти нет”, - сказал еще один источник.

Glencore и Trafigura отказались от комментариев. Роснефть и Минэнерго РФ оперативно не ответили на запросы Рейтер. РФ в мае-июне 2020 года обязалась снизить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, а с июля сможет ослабить сокращение до 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть падают второй день подряд

Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ - России.

Роснефть сократила добычу примерно на 17% за 26 дней мая по сравнению с уровнем апреля, сообщил источник, знакомый с данными суточной добычи. В июне Роснефть отгрузит всего лишь восемь партий нефти объемом по 100.000 тонн из балтийских портов по сравнению с 27 в апреле и 13 - в мае, хотя покупатели были заинтересованы в полном объеме на фоне высокого спроса на Urals на мировом рынке.

Из восьми партий Роснефть должна отдать пять грузов в июне Total и Gunvor - победителям полугодового тендера компании на поставки нефти в апреле-сентябре. В результате Glencore и Trafigura, которые обычно получают гораздо больше объемов, чем победители полугодового тендера, остались почти ни с чем, отмечают трейдеры.

Роснефть может компенсировать покупателям снижение поставок нефти Urals за счёт отгрузки других сортов, например, ESPO Blend, добавили они. Trafigura также закупает у Роснефти сорта нефти ESPO Blend и Sokol. Однако сокращение добычи уменьшило экспорт Роснефти во всех направлениях, так что поле для маневра у компании невелико, отмечают участники рынка.

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Россия, Нефть, ОПЕК, Роснефть.
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