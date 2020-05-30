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60 нелегалов на резиновой лодке перехватили у берегов Турции

60 нелегалов на резиновой лодке перехватили у берегов Турции
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:У берегов Турции выловили 60 нелегалов.

Команды Береговой охраны Турции в Эгейском море спасли 60 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до берегов Греции.

Об этом сообщили в Береговой охране Турции.

"Нелегальных мигрантов на резиновой лодке обнаружили в районе Дикили, провинции Измир. На лодке находилось 60 нелегалов, из них 31 мужчина, 14 женщин и 15 детей", - говорится в заявлении.

Береговая охрана также сообщила, что это резиновая лодка с нелегалами. Береговая охрана Греции специально оттеснила со своих территориальных вод в Эгейском море.

Турция существенно ослабит карантинные ограничения

Среди нелегалов - 28 беженцев из Конго, 23 афганцы, 5 выходцев из Эритреи, 2 - из Мали, по одному нигерийцу и сомалийцу.

С началом летнего сезона трафик нелегальной миграции из африканских стран в Западную Европу растет. В этом году росту препятствуют карантинные мероприятия, которые ограничивают движение населения внутри стран. Тем не менее, в воскресенье, 24 мая, неизвестное судно высадило на берег Сицилии около четырех сотен беженцев.

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Мигранты, Греция, Турция.
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