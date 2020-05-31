В Германии число зараженных достигло более 181 тысяч человек

Новости мира:Число выздоровевших - 164 900.

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2 за все время пандемии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 30 мая, достигло 181 196 человек. Суточный прирост - 738 случаев. Об этом сообщает DW.

Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 39 человек - до 8489 человек.

Число выздоровевших - 164 900, суточный прирост - 800.

Индекс репродукции коронавируса (R) повысился до 0,85. Это означает, что 10 инфицированных заражают в среднем 8 здоровых людей. Днем ранее R равнялся 0,61.

Напомним, в Германии выявлен коронавирус у более 200 прихожан баптистской церкви, которую посещают российские немцы.