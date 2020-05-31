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Пандемия: жителям Польши разрешили снять маски

Пандемия: жителям Польши разрешили снять маски
18:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Польше отменили обязательное ношение масок на улице.

В Польше отменили обязательное ношение масок на улице из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, после отмены обязательного ношения масок людей просят сохранять двухметровую дистанцию в общественных местах.

"Это правило распространяется на пространство под открытым небом, но и на закрытые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия".

Моравецкий добавил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем.

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В то же время маски не нужно будет одевать в ресторанах, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

Как сообщалоь, в среду, 27 мая, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду объявил о переходе к четвертой стадии снятия коронавирусных ограничений.

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Польша, Коронавирус, Covid-19.
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