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Пандемия: коронавирусом в Центральной Азии заразились почти 20 тысяч человек

Пандемия: коронавирусом в Центральной Азии заразились почти 20 тысяч человек
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 19,97 тыс., выздоровели более 11 тыс. человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 664 и на утро воскресенья достигло 19 тыс. 967, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 371 человек, общее число выздоровевших достигло 11 тыс. 38 человек.

Число умерших с коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось до 115 человек, один пациент скончался от COVID-19 в Казахстане.

По данным межведомственной комиссии, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 476 человек, число подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в стране на утро воскресенья достигло 10 тыс. 858. Рост числа заражений за сутки составил 4,6%. Число выздоровевших увеличилось до 5 тыс. 220 человек (+163 за сутки), от коронавируса скончался один человек, общее число летальных исходов достигло 38 человек.

Новые заражения выявлены в 14 регионах страны, из них больше всего в Нур-Султане (+149 за сутки) и в Алматы (+117 за сутки). Лидируют по числу заражений Алматы (2 тыс. 616), Нур-Султан (2 тыс. 106), Атырауская область (1036), а также Карагандинская область (873) и Шымкент (835).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 1 тыс. 748, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в воскресенье. Рост числа заражений за сутки составил 1,51%.

По его словам, за сутки из стационаров выписаны 57 пациентов. На лечении находится 562 человека, из них 12 в тяжелом состоянии, пять в реанимации.

"Опасность массового распространения инфекции сохраняется. В некоторых случаях медикам не удается установить источники заражения", - отметил Усенбаев.

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По данным Минздрава, число выздоровевших после коронавируса в Киргизии увеличилось до 1 тыс. 170 человек, число скончавшихся от COVID-19 не изменилось - 16 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 41 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 3 тыс. 554, сообщил в воскресенье Минздрав республики. Рост числа заражений составил 1,17%. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 55 и достигло 2 тыс. 783 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У девяти больных состояние оценивается как тяжелое. Число умерших от коронавируса в Узбекистане за сутки не изменилось - 14 человек.

Минздрав Таджикистана накануне вечером сообщил, что за минувшие сутки в стране коронавирус был выявлен у 121 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 к вечеру субботы достигло 3 тыс. 807. Рост числа заражений за сутки составил 3,28%. По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 1 тыс. 865 больных выздоровели (+96 за сутки).

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Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.

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Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Коронавирус, Covid-19.
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