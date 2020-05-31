Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

Принц Бельгии заразился коронавирусом на вечеринке: теперь ему грозит штраф

Принц Бельгии заразился коронавирусом на вечеринке: теперь ему грозит штраф
14:22 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании.

Бельгийский принц заразился коронавирусом после посещения вечеринки во время карантина в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

28-летний принц Йоахим отправился из Бельгии в Испанию на стажировку 26 мая.

Через два дня спустя он отправился на вечеринку в южный город Кордова, а после этого получил положительный результат на COVID-19.

Принц, племянник бельгийского короля Филиппа, был среди 27 человек на вечеринке.

Согласно правилам изоляции в Кордове, вечеринка такого размера была нарушением правил, поскольку в настоящее время разрешены сборы не более чем из 15 человек.

Пандемия: в Польше от COVID-19 выздоровели более 11,2 тыс человек

Испанская полиция начала расследование в отношении этой вечеринки. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до 10,000 евро.

Сейчас все присутствующие на вечеринке находятся в карантине.

Согласно сообщениям, в принца Иоахима, младшего сына принцессы Астрид и 10-го в очереди на бельгийский престол, есть легкие симптомы коронавируса.

Смягчение карантина: Бельгия открыла границы с соседями

Испания находится в процессе выхода из одного из самых суровых локдаунов в Европе.

Страна заявила, что с 1 июня она переходит ко второму этапу послаблений для 70% испанцев, более жесткие ограничения останутся действующими только для крупных городов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Коронавирус, Принц Йоахим, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
Эпидемия: в Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
В Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь