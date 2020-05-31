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Пандемия: в Турции от коронавируса умерли более 4,5 тысяч человек

Пандемия: в Турции от коронавируса умерли более 4,5 тысяч человек
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:От коронавируса в Турции умерли более 4,5 тысячи человек.

С начала эпидемии коронавируса в Турции умерли 4540 человек, при этом в последнее время ежедневная смертность стабильно уменьшается.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Количество новых случаев остается на ожидаемом уровне. Число пациентов, которые нуждаются в искусственной поддержке дыхания, продолжает уменьшаться", - сообщил министр.

По его словам, в течение суток в стране было выявлено 839 новых случаев инфицирования COVID-19, проведено 35,6 тыс. тестов, скончались 25 пациентов, выздоровели 989.

Всего с начала эпидемии было сделано более 2 млн тестов на коронавирус. Подтверждено 163 942 случая инфицирования, умерли 4540 человек, выздоровели почти 128 тысяч.

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Как сообщалось, с 1 июня в Турции существенно ослабляется карантин, возобновят работу пляжи, национальные парки, кафе, музеи, детсады, к привычному режиму работы вернутся госслужащие. Также будет постепенно восстановлено внутреннее авиасообщение - первый рейс будет осуществлен утром 1 июня из Стамбула в Анкару.

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Турция, Коронавирус, Covid-19.
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