Болгария открылась для туристов: кому разрешили въезд

Новости мира:Болгария с 1 июня открыла границы для граждан 29 стран, желающих отдохнуть в стране.

Об этом сообщает болгарский портал Vesti со ссылкой на Министерство туризма Болгарии.

"С 1 июня Болгария будет принимать туристов из 29 государств в связи с началом летнего туристического сезона 2020 года", - говорится в сообщении.

В частности, на территорию республики с целью туризма без 14-дневного карантина через все пограничные переходы могут въехать туристы из Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

Отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации и решений правительства.