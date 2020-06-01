Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины
Зеленский: Как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины
Движение по мосту Метро в Киеве перекрыто: сообщили о минировании
Движение по мосту Метро в Киеве перекрыто: сообщили о минировании
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня

Болгария открылась для туристов: кому разрешили въезд

Болгария открылась для туристов: кому разрешили въезд
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Болгария с 1 июня открыла границы для граждан 29 стран, желающих отдохнуть в стране.

Об этом сообщает болгарский портал Vesti со ссылкой на Министерство туризма Болгарии. 

"С 1 июня Болгария будет принимать туристов из 29 государств в связи с началом летнего туристического сезона 2020 года", - говорится в сообщении.

В частности, на территорию республики с целью туризма без 14-дневного карантина через все пограничные переходы могут въехать туристы из Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

МИД: Болгария передала Украине средства защиты для медиков

Отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации и решений правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Болгария, Европейский союз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
02 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
03 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
04 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили
Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь