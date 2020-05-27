МИД: Болгария передала Украине средства защиты для медиков

Новости Украины:Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств защиты украинских медиков.

В церемонии встречи груза приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь, посол Республики Болгария в Украине Костадин Коджабашев и другие представители украинской и болгарской сторон, сообщает пресс-служба МИД.

"27 мая 2020 года в МИД Украины состоялась церемония получения Украиной гуманитарной помощи от Болгарии в виде медицинских средств защиты украинских медиков", - говорится в сообщении.

Во время церемонии Боднарь поблагодарил болгарскую сторону за оказанную помощь, отметив, что Болгария была и остается надежным партнером Украины, отношения с которой базируются на вековых традициях дружбы и взаимной помощи.

По его словам, решение правительства Болгарии о предоставлении Украине гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса стало еще одним проявлением таких взаимоотношений.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что в это непростое время Украина благодарна руководству и народу Болгарии за оказанную ею дружескую помощь.

Как сообщалось, по состоянию на 27 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай.