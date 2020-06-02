МИД Германии: достижимость "режима тишины" на Донбассе является сложной, но реальной

Новости мира:В Украине достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено "минскими договоренностями", сложно, но реально.

Достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено "минскими договоренностями", сложно, но реально. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместного брифинга с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы встречались в "нормандском формате", в форме видеоконференции, и были единодушны в том, что реализация договоренностей, которые были достигнуты в декабре в Париже, должны быть реализованы. Мы хотим помочь вам, поддержать вас, вместе с Украиной достичь мира на востоке Украины, а также должны достичь "режима тишины", как это предусмотрено в "минских договоренностях", который будут придерживаться. В деталях это конечно очень сложно, и мы это знаем, но это реально", - сказал министр.

Он отметил, что следует "начинать там, где являются возможными конструктивные шаги": в частности - по защите гражданского населения и открытие новых КПВВ.

"Прагматически действовать возможно - Украина показала это в процессе разминирования. Этот процесс надо продолжать. И также выводы встречи в Париже потребуют компромиссов от всех", - добавил Маас.

Как сообщалось, ранее сегодня украинская делегация во время встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила о реальном положении дел на Донбассе, приведя доказательства.