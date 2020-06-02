Боррель: Трамп не может изменить состав G7

Новости мира:Глава дипломатии ЕС заявил, что действующий председатель группы G7 имеет ряд прерогатив, но не прерогативу менять состав формата за счет новых стран.

Действующий председатель группы G7 имеет ряд прерогатив, но не прерогативу менять состав формата за счет новых стран, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Ранее у нас был формат G8 с участием России, но затем выбор, сделанный Россией, привел к изменению этого формата. От G8 перешли к G7", - отметил представитель ЕС по иностранным делам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах приглашения России на саммит G7.

"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения (третьим странам - ИФ), отражающие приоритеты (политики -ИФ). Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, с точки зрения Европейского союза, "G7 - жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами".

Он отметил, что "сотрудничество стран, движимых одинаковыми ценностями, необходимо, особенно в это трудное, более напряженное, чем обычно, время".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.