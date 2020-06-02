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В Германии впервые в истории доля "зеленой" энергии превысила 50%

В Германии впервые в истории доля "зеленой" энергии превысила 50%
15:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Германии возобновляемая энергетика впервые сгенерировала больше электроэнергии, чем традиционная.

Возобновляемая энергетика в Германии впервые сгенерировала больше электроэнергии, чем традиционная. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства Германии.

Так, в первом квартале 2020 года на возобновляемые источники энергии в Германии пришлось 51,2% всей произведенной электроэнергии в стране. Это - на 14,9% больше, чем в первом квартале 2019 года.

В то же время, на ветровые электростанции пришлась более трети всей производимой в Германии энергии, также впервые в истории. Сообщается также, что доля биогаза составляла 5,5%, а солнечной энергии - 4,8%.

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В то же время резко обвалился уголь: на тепловые электростанции пришлось 22,3% энергорынка, что на треть меньше, чем в первые три месяца 2019 года.

На газ пришлось 12,7% произведенной энергетики - это примерно такая же доля, как и за последний квартал 2019 года.

Атомная энергетика также демонстрирует тенденцию к снижению, что связано с планами ФРГ отказаться от АЭС к 2022 году.

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В общем, за первые три месяца 2020 года производство электроэнергии существенно не сократилось - падение в 6,6% "находится в пределах обычных колебаний".

Как сообщалось, в Украине доля "зеленой" энергетики составляет 8%, атомная генерация - 56%. В мае АЭС произвели на 11% больше, чем предусмотрено прогнозом, согласованным руководителем "Энергоатома".

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Германия, Энергетика, Финансы.
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