Толчки ощущали в Молдове: в Румынии произошло землетрясение

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8, толчки ощущались также в Молдове.
Об этом информирует агентство Moldpress.
"Землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча Ковасна в Румынии в 14:12", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 117 км, толчки ощущались также в Молдове.
Согласно данным Румынского национального института физики Земли, землетрясение ощущалось в городах: Брашов, Плоешть, Бакау, Галате, Браила, Бухарест, Питести, Сибиу, Яси, Русе.
Специалисты отмечают, что такой мощности землетрясения относятся к категории средней интенсивности, ощущаются не всеми гражданами и не причиняют материальный ущерб или человеческие жертвы.