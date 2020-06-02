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Толчки ощущали в Молдове: в Румынии произошло землетрясение

Толчки ощущали в Молдове: в Румынии произошло землетрясение
18:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8, толчки ощущались также в Молдове.

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8, толчки ощущались также в Молдове.

Об этом информирует агентство Moldpress.

"Землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча Ковасна в Румынии в 14:12", - говорится в сообщении.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине 117 км, толчки ощущались также в Молдове.

Согласно данным Румынского национального института физики Земли, землетрясение ощущалось в городах: Брашов, Плоешть, Бакау, Галате, Браила, Бухарест, Питести, Сибиу, Яси, Русе.

Специалисты отмечают, что такой мощности землетрясения относятся к категории средней интенсивности, ощущаются не всеми гражданами и не причиняют материальный ущерб или человеческие жертвы.

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Молдова, Румыния, Землетрясение.
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