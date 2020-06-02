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Эпидемия: в странах Балтии более 4,6 тыс больных COVID-19

Эпидемия: в странах Балтии более 4,6 тыс больных COVID-19
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В свяхи с распространением вируса, количество случаев COVID-19, выявленных в трех балтийских странах, возросло до 4623.

Количество случаев COVID-19, выявленных в трех балтийских странах, возросло до 4623.

Об этом сообщает корреспондент.

Наибольшее в регионе число инфицированных было выявлено в Эстонии - 1 870 человек. По данным Департамента здоровья, за сутки новых случаев коронавируса не зафиксировано. Продолжается уменьшение числа нуждающихся в стационарном лечении, теперь это 20 пациентов. Выздоровели 1 632 человека. 

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По информации Национального центра общественного здравоохранения Литвы (NVSC), диагноз COVID-19 за воскресенье подтвердился у 4 человек, общее количество инфицированных в стране составляет 1 682. Выздоровели 1 249 человек.

В Латвии, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за день выявлено 5 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных - 1 071 человек. Количество госпитализированных снизилось до 14, из них три - с тяжелым течением заболевания. Общее число выздоровевших - 760.

Как сообщалось, с 1 июня в странах Балтии произошло дальнейшее смягчения карантина. В Литве разрешаются массовые мероприятия, в некоторые школы вернутся ученики 5-11 классов. В Эстонии разрешены с определенными ограничениями работа кинотеатров и общественные мероприятия на свежем воздухе с числом участников до 100 человек. В Латвии при условии соблюдения мер предосторожности могут проводиться экзамены в школах и вузах, вступительные тесты, организовываться детские и молодежные лагеря, проводиться обучение взрослых, занятия по интересам, мероприятия неформального образования и спортивные мероприятия.

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Также в странах Балтии открываются границы с некоторыми государствами Европой (в списке - 24 страны, Украина в этот список не входит), при приезде из которых не нужно проходить карантин. Список будет уточняться с некоторой периодичностью.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 388 116, из них 377 862 летальных, выздоровел 2 921 865 человек.

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Балтия, Карантин, Коронавирус.
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