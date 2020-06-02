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COVID-19: во Франции запустили приложение слежения за больными

COVID-19: во Франции запустили приложение слежения за больными
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Со 2 июня во Франции введено мобильное приложение по отслеживанию перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Во Франции со 2 июня введено мобильное приложение StopCovid по дистанционному отслеживанию перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Приложение можно бесплатно загрузить в онлайн магазинах App Store (для операционной системы Apple) и Google Play (для Android).

На прошлой неделе использование приложения одобрила Национальная комиссия по информатизации и свободам (CNIL), признав, что оно не нарушает права человека.

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Приложение через канал передачи данных Bluetooth будет информировать лиц, которые его применяют в своих смартфонах или планшетных компьютерах, о нахождении поблизости людей, инфицированных коронавирусом, но при условии, что последние также имеют активированное приложение. Таким образом, это позволит уменьшить риски распространения вируса и заболеваний COVID-19.

При этом владельцы мобильных устройств в открытом доступе при активированном приложении будут идентифицироваться по псевдонимам; данные о геолокации и другие персональные данные не будут запоминаться.

Применение приложения StopCovid является одной из мер предотвращения распространения коронавируса, определенных в правительственной национальной программе по выходу из карантина. Граждане смогут пользоваться приложением исключительно на добровольных началах.

Во Франции 2 июня начнется второй этап выполнения национальной стратегии по выходу из режима карантина.

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Со вторника отменены все ограничения путешествовать по территории Франции; в регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологического риска восстанавливают работу бары и рестораны (ныне на территории метрополии "оранжевой" зоной остается только регион Парижа и вокруг столицы - там разрешено принимать посетителей только на летних террасах); продолжают учебный процесс большинство образовательных учреждений (университеты будут оставаться на дистанционной форме обучения); в "зеленых" зонах открываются музеи и театры (за исключением кинотеатров), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

С соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования разрешено проведение публичных религиозных церемоний.

Ношение защитных масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте.

Решение о проведении массовых спортивных соревнований, собраний с количеством более 5 тыс. человек будет рассматриваться после 21 июня.

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Кроме этого продолжают оставаться ограничения до 10 человек на публичные собрания граждан.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня. Именно в этот день Еврокомиссия должна рассмотреть решение о полном или частичном открытии внешних границ ЕС.

Постепенный выход из карантина во Франции проходит в условиях введенного до 10 июля чрезвычайного санитарного положения.

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Франция, Карантин, Коронавирус.
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